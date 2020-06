EU-Menü schmeckt Wirten nicht

Am 13. Dezember 2014 tritt europaweit die Lebensmittel-Informationsverordnung in Kraft. Was sperrig klingt, soll Allergikern helfen, um sich beim Bestellen von Speisen besser schützen zu können. Gastronomen müssen 14 Inhaltsstoffe, die Lebensmittelunverträglichkeiten bei Gästen auslösen können, in Zukunft – zum Beispiel auf Speisekarten mit Fußnoten – deklarieren. Heimischen Wirten schmeckt das wenig bis gar nicht. Sie empfinden die EU-Regelung einerseits als bürokratische Last, andererseits als drohende Gefahr für die regionale Genussvielfalt. Derzeit wird noch an einer österreichischen Kompromisslösung gefeilt, mit der sowohl heimische Allergikerverbände als auch Wirte leben können.

Wer nicht betroffen ist, weiß oft nicht, dass Zutaten wie Eier, Gluten (Klebereiweiß im Getreide), Fisch, Milch, Erdnüsse und Soja bei Allergikern zum Teil sogar lebensbedrohliche Reaktionen auslösen können.