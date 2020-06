Lawinen: Situation immer noch heikel

Erst kürzlich haben Lawinen in Westösterreich Todesopfer und Verletzte gefordert. Im Ötztal starben am Montag zwei junge Nachwuchsskifahrer des US-Skiteams. In Vorarlberg wurde am Dienstag die Leiche eines Italieners geborgen, der am Vortag am Madrisajoch im Montafon eine große Lawine vermutlich selbst losgetreten hatte und verschüttet wurde. In Salzburg wurden am Dreikönigstag zwei Menschen verletzt. Einen Lawinentoten gab es auch in Südtirol.