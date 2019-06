Laudas Testament: Wer seine 500 Millionen Euro erbt

Niki Lauda, der vor allem aufgrund seines Unfalls am Nürburgring 1976 und seiner späteren sportlichen Erfolge bekannt wurde, hat seinen Nachlass bereits 1997 geregelt, berichtet die Bunte, der Laudas Testament vorliegt. Demnach brachte er sein Vermögen in eine österreichischen Privatstiftung ein, "um Steuern zu sparen", schreibt die Illustrierte, "da Niki Lauda seine Steuern noch weiter optimieren wollte, wählte er als offiziellen Wohnsitz Ibiza, da sich in Spanien der Fiskus bei Steuererklärungen noch großzügiger zeigt als in der Alpenrepublik."

Die Motorsport-Legende soll seine damalige Frau Marlene Knaus (70) und seine beiden Kinder Lukas (40) und Mathias (38) zu Erben gemacht haben. Zwei Jahre später, 1999, habe er die Konstruktion geändert: Vier Treuhänder - darunter sein Freund Attilla Dogudan - sollten sein Erbe verteilen. Außerdem soll er weitere Familienmitglieder wie seinen in den 1980er-Jahren unehelich gezeugten Sohn Christoph (37) bedacht haben.