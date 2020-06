Langes Warten syrischer Flüchtlinge

Menschen, die weder in ihre Heimat zurück, noch in ihrem Zufluchtsland bleiben können will die Internationale Organisation für Migration (IOM) mit ihren Resettlement-Programmen helfen. Seit ihrer Gründung 1951 hat sie fast 900.000 Menschen weltweit betreut.

Katerina Kratzmann leitet das Büro der IOM in Wien. „Es ist sehr positiv zu bewerten, dass Österreich hier einen Beitrag zur internationalen Solidarität leistet“, meint sie zu den aktuellen Bemühungen um syrischen Flüchtlinge. „Wir würden in Zukunft ein fixes Resettlement-Programm mit einem fixen Kontingent befürworten“, so Kratzmann.

Die Zusammenarbeit mit Behörden und UNHCR laufe gut. Aber: „Natürlich ist das ein Pilotprojekt und Österreich hat nur sehr begrenzte Erfahrung mit professionellem Resettlement.“

Bis Schutzsuchende von Flüchtlingsunterkünften – im Falle des Syrienkrieges hauptsächlich im Libanon und in Jordanien – in eine neue Heimat aufbrechen können, ist es ein langer Weg: Listen mit infrage kommenden Personen müssen erstellt und geprüft werden – unter Einbindung der Zufluchtsländer. Dokumente und die Reise müssen organisiert werden. Außerdem soll den Flüchtlingen vor Ort eine kulturelle Orientierung für das Zielland zu geben.