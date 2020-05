Wie Rot und Schwarz um Stimmen buhlen

Lercher

Auf der größeren Landesebene denkt SP-Parteimanagerda gar nicht so anders. Funktionäre sollten fleißig Wahlwerbung betreiben. "Meine größte Angst ist, wenn sie sagen, es schaut eh gut aus und sich zurücklehnen. Aber es ist keine g’mahte Wiesn." Diesieht dieals Hauptgegner. So mancher Funktionär fürchtet sich angesichts mieser Umfragen auch bereits vor Schwarz-Blau, "Reformpartnerschaft" hin oder her.

Lercher grinst. "Im Wahlkampf ist mir eine pessimistische Stimmung eh lieber, dann rennen’s mehr. Wenn’s Angst haben, dann ist das besser für die Mobilisierung." Sein schwarzes Gegenüber Eiselsberg winkt ab. "Das schwarz-blaue Gespenst kann nur jemandem einfallen, der glaubt, er braucht eine letzte Karte zum Ausspielen. Deren Aufrufe, deren Flyer, deren Plakate, das lehnen wir entschieden ab."

Apropos Plakate. "Wir versuchen, Regionen mit differenzierten Botschaften anzusprechen", bescheibt SPÖ-Lercher. Millionen für die Regionen findet man da kaum in Graz, aber häufig in der Obersteiermark. Dafür ist in der Landeshauptstadt das Voves-Doppel-Sujet häufiger zu finden: Franz Voves und sein schärfster Kritiker links am Bild Voves, rechts auch.

Die ÖVP plakatiert ihren Chef flächendeckend, allerdings darf es auch anderes zum Drüberstreuen sein. Eiselsberg nennt das "smart campaigning mit Augenzwinkern": Voves und Schützenhöfer als Salz- und Pfefferstreuer oder Nelke und Apfel, ein blauer Pleitegeier an der Grenze zum Nachbarbundesland. "Auch wenn nicht alle sagen, sie verstehen die Plakate auf Anhieb, ist es ein Anknüpfungspunkt, um ins Gespräch zu kommen."