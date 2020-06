"Lärm-Terror" im alten Steinbruch geht es jetzt an den Kragen

Jetzt kommt Bewegung in die Causa Schießstätte im alten Steinbruch im Klagenfurter Stadtteil Viktring. Am Mittwoch gibt es auf Initiative von Stadtrat Jürgen Pfeiler ( SPÖ) einen Lokalaugenschein, an dem Vertreter des Landes, der Umweltabteilung der Stadt, des Schützenvereins SSV Sponheim und der empörten Anrainer teilnehmen werden. Dabei sollen die von Pfeiler initiierten Lärmmessungen festgelegt werden.

Wie berichtet, fühlen sich die Anrainer der in einem Landschaftsschutzgebiet liegenden Schießstätte durch den Schießlärm belästigt. Sie sprechen sogar von einem "unzumutbaren Lärm-Terror durch Großkaliberwaffen". Zu den Leidtragenden zählt inzwischen auch das Josefinum, ein sozialpädagogisches und therapeutisches Zentrum für Kinder und Jugendliche als Vorzeigeheim, das auf einem angrenzenden Kurgebiet errichtet wurde. "Wir fordern einen sofortigen Stopp der Schieß-Orgie", sagt daher Heimleiterin Andrea Arnusch.