Handel rüstet im Advent gegen Diebstahl auf

Doch Pöchhackers Detektive haben nicht nur diebische Kunden und organisierte Banden im Auge. Denn im Trubel desWeihnachtsgeschäftes steigt die Zahl derdurch das hauseigene Personal merkbar an. Pöchhacker: "Wenn Mitarbeiter stehlen, dann geht das in der Regel richtig ins Geld. Denn sie kennen die internen Mechanismen und haben es auf hochwertige Ware abgesehen. Der mir bekannte Schadensrekord waren 114.000 Euro in einer Wiener. Etwa ein Drittel der Diebstahlsdelikte geht alleine auf das Personal."

Hochgradig nervös sind auch Österreichs Juwelen-, Schmuck- und Uhrenhändler. Denn in der Vorweihnachtszeit präsentieren Juweliere – speziell in den Top-Lagen – ihre Spitzenware. "Die gelagerten Sachwerte sind jetzt etwa zwischen zehn und 15 Prozent höher als im restlichen Jahr", bestätigt Hans Joachim Pinter, Bundesinnungsmeister der Goldschmiede und des Uhrenhandels. Er selbst hat ein Geschäft im burgenländischen Gols. 60.000 Euro investierte der Goldschmied in die Sicherheit seines Standortes: "Videoüberwachung, Panzerglas und Zutrittsschleusen gehören bei Juwelieren, von Wien bis Bregenz mittlerweile zum Standard. Diese Maßnahmen kosten schon an die 100.000 Euro." Erst vergangenen Donnerstag schulte die Exekutive in Eisenstadt Juweliere zum Thema Raubüberfälle ein. Denn das richtige Verhalten kann im Ernstfall Leben retten. Ähnliche Veranstaltungen gab es in allen Landeshauptstädten.