Kutlurhauptstadt: Wenn St. Pölten für Emotionen sorgt

Michael Duscher verantwortet als Chef des Bewerbungskomitees den Weg in Richtung Kulturhauptstadt. Er ist überzeugt, dass aus St. Pölten etwas Großes werden kann: „Es ist die Stadt, die das größte Veränderungspotenzial hat. Außerdem stehen weite Teile der Bevölkerung hinter der Bewerbung.“ Er erlebe, dass St. Pölten wirklich im Aufbruch sei. „ St. Pölten ist vielleicht eine Liebe auf den zweiten Blick, aber durch die Kulturhauptstadt würde das anders werden.“

Eine Mutinjektion erhielten die St. Pöltner von Manfred Grubauer, oberster Vertreter des Tourismusverbandes Linz. Er war federführend dabei, als sich Linz auf das Abenteurer „Kulturhauptstadt eingelassen hatte. Grubauer: „Bei uns ist man einhellig der Meinung, dass es sich ausgezahlt hat.“ Man habe als Industriestadt eine ähnliche Position wie St. Pölten gehabt und als Kulturhauptstadt einen Imagewandel geschafft.

Was die Situation in St. Pölten leichter macht: Hinter der Bewerbung steht auch das Land, wie Landesrat Martin Eichtinger ( ÖVP) betonte: „Diese Idee passt zu St. Pölten.“ Niederösterreich habe in den vergangenen Jahren kulturell enorm an Bedeutung gewonnen. Das Projekt Kulturhauptstadt sei ein weiterer entscheidender Schritt in dieser Entwicklung. Eichtinger ist auch wichtig, dass die Region 2024 mit Krems, den Stiften Melk, Herzogenburg und Lilienfeld sowie allen touristischen Attraktionen miteinbezogen wird: „In der Region wird das Umfeld geboten, um die Landeshauptstadt hervorzuheben.“

An den Leuchtturm-Projekten für die Kulturhauptstadt – die Entscheidung fällt im November – wird gearbeitet. Fix einbezogen werden die Plätze in der Stadt, die ehemalige Synagoge oder ein künftiges Kunst- und Kulturvermittlungszentrum für Kinder. Nutzen will man auch die ehemaligen Fabrikshallen der Glanzstoff. Duscher: „Die Glanzstoff ist das Symbol für die Transformation dieser Stadt.“