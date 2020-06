Kunst oder Krempel? Die Quadratur des Kreisverkehrs

Geschichte Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es bereits Kreisverkehre. In New York wurde 1904 am Columbus Circle ein Kreisverkehr errichtet, in Paris 1907 rund um den Arc de Triomphe. Der vermutlich erste Kreisverkehr wurde in Deutschland gebaut: 1899 auf dem Brautwiesenplatz in Görlitz. Der ersten Kreisverkehre in Wien: 1927 auf dem Michaelerplatz und auf dem Praterstern.

Rekordhalter Eine 16.000-Einwohner-Stadt, 27 Kreisverkehre: Tulln gilt als die Kreisverkehr-Hauptstadt Österreichs. Die beiden größten Kreisverkehre Österreichs sind der Praterstern und der Verteilerkreis Favoriten in Wien mit einem Umfang von circa 700 Metern.

Frankreich besitzt die Hälfte aller weltweiten Kreisverkehre. Der größte der Welt befindet sich in Putrajaya, Malaysia. Sein Umfang: 3,4 Kilometer.

Skulpturen gestohlen Es scheint, als würden manche Menschen die Kunst im Kreisverkehr gerne bei sich zu Hause haben. In Deutschland montierten vor Kurzem Unbekannte eine Reh-Skulptur ab.

Bitte kein Sex im Kreisverkehr Die norwegische Straßenverwaltung warnte 2018 vor Sex im Kreisverkehr. Der Hintergrund: Norwegische Maturanten feiern das Ende ihrer Schulzeit mit Mutproben, die oft in Zeitungen veröffentlicht werden. Vor drei Jahren war auf einer Liste „Sex auf allen drei Kreisverkehren“ im Ort Ringsaker zu finden. Man wolle kein Spielverderber sein, so die Straßenverwaltung, aber das könnte die Autofahrer doch überraschen und ablenken.