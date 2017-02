Ktn: Radmuttern bei Auto eines Ex-FPÖ-Politikers gelockert

Unbekannte haben am Mittwoch bei einem 28 Jahre alten Kärntner die Muttern an den Vorderrädern seines Autos gelockert. Wie der Mann am Donnerstag bei der Polizei anzeigte, seien ihm bei der Fahrt von Weitensfeld in Richtung Klagenfurt "Klopfgeräusche" aufgefallen, weshalb er die Räder kontrolliert habe. Er habe die Schrauben wieder festgezogen und sei weitergefahren.

Schaden entstand nicht. Bei dem potenziellen Opfer handelt es sich um den kürzlich zurückgetretenen FPÖ-Landesparteisekretär Ewald Mödritscher. In seinem Umfeld wird ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen, von der Polizei gab es dazu keine Stellungnahme.