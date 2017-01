Ktn: Betrunkener legte Brand in Asylheim

Ein 21 Jahre alter, betrunkener Asylwerber aus Somalia hat in der Nacht auf Dienstag in seiner Unterkunft in der Gemeinde St. Kanzian in Kärnten (Bezirk Völkermarkt) einen Brand gelegt. Laut Polizei zündete er gegen 2.00 Uhr einen Vorhang an und bedrohte den Betreiber des Heims, der das Feuer löschte. Der Somalier wurde vorläufig festgenommen.

Ein 24-jähriger Iraker ist bei dem Vorfall leicht verletzt worden. Als er den Brand bemerkte, warf er ein Glas durch eine Fensterscheibe, um den Raum zu lüften. Er schnitt sich an den Scherben.