Krisengipfel von Bund und Ländern: Kommen strengere Vorschriften?

Der Bundeskanzler war deutlich: "Wir stolpern ohne Not in eine Pandemie der Ungeimpften", beschrieb Alexander Schallenberg (ÖVP) die Corona-Situation in Österreich im Rahmen eines EU-Gipfels. Aus diesem Grund hat Schallenberg für heute Nacht eine Besprechung mit Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) und den neun Landeshauptleuten angesetzt: Start der Videokonferenz ist um 20 Uhr, Ergebnisse sollen um 22 Uhr präsentiert werden.

Und diese Ergebnisse könnten tatsächlich verschärfte Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie bringen. Schallenberg wollte im Vorfeld zwar "nichts ausschließen", kündigte aber "klare Entscheidungen an". Tatsächlich stiegen die Neuinfektionen in den vergangen Tagen in Richtung der 4.000er Marke: Am Freitag waren es 3.582, am Donnerstag 3.648, am Mittwoch 3.727 - das war der zweithöchste Wert heuer überhaupt, nur am 26. März gab es mit 3.895 Neuinfektionen mehr. Die 7-Tages-Inzidenz machte deshalb am Freitag einen gewaltigen Sprung nach oben: Sie beträgt nun 224,8, am Freitag vergangener Woche lag dieser Wert bei 151,3.