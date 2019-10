Kottingbrunn: Mord wegen geplanter Trennung und rasender Eifersucht

Die Familie lebt laut den Nachbarn Karin (61) und Franz M. (65) seit vier Jahren in ihrem schmucken Einfamilienhaus. Das junge Paar mit türkischen Wurzeln sei „bestens integriert, freundlich und gebildet“. Vor zwei Jahren ist das erste Kind auf die Welt gekommen, laut den Nachbarn ein Schreibaby. Ab diesem Zeitpunkt habe sich die Familie abgeschottet. Die Großeltern hätten die junge Familie sehr unterstützt, sollen dabei aber auch sehr bestimmend gewesen sein.

Auch die Pensionistin A. wohnt Zaun an Zaun mit der Familie: „Sie waren nett und unauffällig und haben immer nur Türkisch gesprochen. Schlimm, dass so etwas in so einer Gegend passiert. Das macht einen traurig.“ Bürgermeister Christian Macho ist genauso fassungslos: „Ich bin schockiert, es ist ein Wahnsinn, dass so etwas passiert. Eigentlich sollte man so einen Tag gemeinsam für Familienausflüge nützen.“

Das Gebiet rund um das Reihenhaus, in dem sich die Bluttat abgespielt haben soll, wurde von der Polizei bereits am Vormittag großräumig abgesperrt. Deshalb war lange nicht klar, um welches Haus es sich in der Gasse tatsächlich handelte. Tragische Szenen spielten sich ab, als Angehörige der Opfer am frühen Nachmittag vor Ort eintrafen. Ein Freund der Familie, der in der Nähe des Tatorts wohnt, gab an, im Radio von der Tragödie gehört und wegen des großen Polizeiaufgebots die Eltern der 29-jährigen Mutter informiert zu haben.

Samet A. wurde Sonntagabend in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft wird Untersuchungshaft beantragen. Eine Obduktion der Leichen durch den Gerichtsmediziner ist angeordnet.