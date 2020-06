Konkurrenz der Ortskaiser kommt aus eigenen Reihen

Inskribieren und Hauptwohnsitz-Ummelden direkt an der Uni Klagenfurt in einem Aufwaschen. Im Gegenzug gibt’s Benefits wie ein Semesterbusticket – so lockt die Stadt Studenten an. Das Skurrile an der "Aktion": Derzeit gibt es aufgrund der Wahlen am Sonntag kein Stadt-Budget für 2015 und somit kein "Willkommenspaket" für die angehenden Akademiker.

"Es ist enttäuschend, dass Studenten aufgrund der Wahlen links liegen gelassen werden", sagt Gabriele Kern von der Österreichischen Hochschülerschaft. Die politischen Entscheidungsträger wissen freilich, dass man 4000 potenzielle Wähler nicht außer acht lassen sollte. Daher sprangen auf KURIER-Nachfrage alle für die Studenten in die Bresche. "Der Betrag für die Studentenaktionen ist im Budgetvoranschlag eingeplant", heißt es aus dem Büro von Bürgermeister Christian Scheider ( FPÖ). Maria-Luise Mathiaschitz ( SPÖ) betont: "Die Studenten können mit meiner Unterstützung rechnen." Auch Frank Frey ( Grüne) will "Lobbying für die Studenten" betreiben. Und Otto Umlauft ( ÖVP) den "Bildungsstandort ins Zentrum der politischen Bemühungen stellen."

Für das Sommersemester kommen die Versprechen zu spät. Mit einem Budget für 2015 ist frühestens im April zu rechnen.