Komische Trends: Wunde Lippen und Autounfälle

Schnapsglas-Lippen

Auch nicht besonders schlau: Die „Kylie Jenner Challenge“, die 2015 in aller Munde war – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Junge Mädchen ahmten die unnatürlichen Botox-Lippen von Reality-Star Kylie Jenner nach, indem sie minutenlang an einem Schnapsglas saugten. Der Unterdruck ließ die Lippen anschwellen – was aber oft auch Hämatome und Wunden zur Folge hatte.

Ebenfalls nicht nachahmenswert war die „Bird Box Challenge“, bei der Personen wie im gleichnamigen Netflix-Film mit verbunden Augen durch die Gegend liefen oder sogar mit dem Auto fuhren, die „Shell On Challenge“ bei der Obst wie Bananen mitsamt der Schale gegessen wurde oder die wirklich gefährliche „Tide Pod Challenge“, die dazu animierte, in Folie verpackte Waschmittel-Tabs zu schlucken.