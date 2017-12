Aus der Brandruine des Dienstagfrüh in Flammen aufgegangenen weststeirischen Bergbauernhofs ist zu Mittag der Leichnam einer Erwachsenen geborgen worden. Dies teilte die Polizei auf APA-Anfrage mit. Der Leichnam werde nun ins Gerichtsmedizinische Institut Graz gebracht. Zur Identität lasse sich noch nichts sagen. Nach dem Brand sind nun noch eine weitere Frau und ein zweijähriger Bub vermisst.

Der Leichnam wurde im Innenbereich des in sich zusammengestürzten Bauernhauses in Graden bei Köflach (Bezirk Voitsberg) entdeckt. "Es herrscht immer noch starker Rauch, die Feuerwehrleute können nur unter schwerem Atemschutz vorgehen", sagte ein Polizeisprecher. Es seien noch nicht alle Glutnester gelöscht und der Brandschutt liege sehr hoch. Sechs Mitglieder der Familie - zwei Erwachsene und vier Kinder - hatten sich ins Freie retten können.

Foto: APA/ERWIN SCHERIAU Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, sagte ein Polizist. das Wasser musste im Pendelverkehr über eine schmale Bergstraße zu dem entlegenen Gehöft gebracht werden. Zur Ursache des Feuers konnte noch gar nichts gesagt werden. Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes werde die Ermittlungen aufnehmen, sobald das Objekt gesichert sei und die sechs Überlebenden - zwei Erwachsene, vier Kinder - befragt werden könnten, hieß es auf APA-Anfrage. Diese werden vom Kriseninterventionsteam betreut.

Starke Rauchentwicklung

"Die Einsatzkräfte konnten noch nicht ins Innere der Brandruine vordringen, so haben wir noch nicht letzte Gewissheit", sagte Polizeisprecher Fritz Grundnig zur APA. Allerdings sehe es nicht gut aus, räumte der Polizist ein. Es herrschte am Vormittag noch starke Rauchentwicklung, die über 100 Feuerwehrleute bekämpften die Glutnester in der Brandruine von außen. "Ein vor dem aus Holz gebauten Wohnhaus geparktes Auto ist offenbar durch die Abstrahlhitze ebenfalls ausgebrannt", schilderte ein Augenzeuge. Aus dem abgebrannten Objekt ragten nur die beiden Kamine in die Höhe, die Holzkonstruktion war ins Innere des Hauses gestürzt. Am späten Vormittag wurde begonnen, den Brandschutt mit einem sogenannten Greifer zu entfernen.

Foto: APA/ERWIN SCHERIAU Der Alarm war bei der Feuerwehr um 5.16 Uhr eingegangen, sofort waren mehrere Wehren zu dem abgelegenen Gehöft unterwegs - die Einheiten aus Bärnbach, Graden, Köflach, Maria Lankowitz, Piber, Salla und Voitsberg. Am Unglücksort war kein Löschwasser vorhanden, die Feuerwehren mussten einen Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen einrichten.

Foto: APA