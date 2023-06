Koaltionsende nach Fall Miklautz: "Jede Woche neue Attacken"

Scheider versicherte am Samstag, er habe "keinen Journalisten aktiv" angezeigt, die Meldung an die Justiz sei seitens der Stadt erfolgt: Denn es gehe nicht an, dass Daten aus dem Rathaus abgezogen würden.

Bei diesen Daten ging es um den Posten des Magistratsdirektors: Laut Miklautz' Enthüllungen soll Peter Jost etwa 2022 rund 270.000 Euro brutto verdient haben, z. B. durch Zulagen oder die Auszahlung von Überstunden. Bereits als diese Summen bekannt wurden, wetterte die SPÖ, dass Scheider als Personalreferent "überfordert" sei.

Politische Aufarbeitung

Der Fall Miklautz brachte der SPÖ nun die Absprungbasis aus einer nicht ganz so geliebten Koalition: Bei den Bürgermeisterwahlen 2021 erreichte die damalige SPÖ-Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz 33,4 Prozent und musste gegen Scheider (30,5 Prozent) in die Stichwahl - er siegte am 14. März 2021 mit 53,3 Prozent und löste somit Mathiaschitz ab.

