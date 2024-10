Klebevignettte 2025 wird seegrün - und um 7,7 Prozent teurer

"Die neue Vignette wird wie immer rechtzeitig in den letzten Novembertagen bei rund 6.000 Asfinag-Vignetten-Vertriebspartnerinnen und -partnern im In- und Ausland erhältlich sein und ist ab 1. Dezember 2024 gültig", hieß es in einer Aussendung.

Preisanstieg um 7,7 Prozent

Der Preis der Vignette wird um 7,7 Prozent angehoben, sie kostet somit 103,80 Euro.

"Die Auswahl der Farbe ist bedeutend, weil wir dadurch besser und optimaler die Klebevignette kontrollieren können - zum Vorteil für unsere Kundinnen und Kunden. Unterscheidbarkeit zum Vorjahr und Signalwirkung sind wichtige Gründe für die jeweilige Wahl der Farbe - deswegen gewährleisten wir mit Seegrün eine klare Differenzierung zur Vorjahresfarbe Sonnengelb", sagte Asfinag-Geschäftsführerin Claudia Eder.