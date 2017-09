In der Kärntner Hauptstadt Klagenfurt soll ein 23-jähriger Mann am Montagabend einer 18-jährigen Frau mit Messerstichen schwere Verletzungen zugefügt und sich wenig später selbst das Leben genommen haben. Dies berichtete die Kärntner Polizei Dienstag früh. Die junge Frau konnte noch selbst Hilfe holen und wurde in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.