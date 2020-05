Planetarium-Zukunft steht in den Sternen

Pleite-Planetarium" – diesen Beinamen wird das Ausflugsziel vieler Touristen in Klagenfurt nicht so schnell los. Es gibt zwar bemerkenswerte Besucherzahlen und Hoffnung – eine Rettung droht aber an Investitionskosten zu scheitern, die dringend erforderlich wären.

Im Februar war letztendlich eine Stromrechnung von 2300 Euro schuld an der Insolvenz des Planetariums, die Betreiber sahen sich außer Stande, die Touristenattraktion länger zu betreiben. Zur Insolvenzverwalterin wurde Gerlinde Murko-Modre bestellt. Sie gewährte Unternehmer Adolf Krumpl, der Interesse bekundet hatte, einen Pachtvertrag, der erst bis Ende September lief und nun bis Jahresende verlängert wurde. "Ich hatte natürlich die Verpflichtung, möglichst viel Geld aus der Veräußerung des Inventars herauszuholen", sagt sie.

Gerüchten zufolge war Minimundus am "Haus der Sterne" interessiert. "Bevor wir im Frühjahr mit unseren Umbauarbeiten starteten, ja. Aber die Astronomische Vereinigung Kärntens hat uns gebeten, beim Verkauf des Inventars nicht mitzusteigern", sagt Minimundus-Geschäftsführer Hannes Guggenberger.

Krumpl, Ex-Sprecher des ehemaligen Klagenfurter Bürgermeisters Harald Scheucher und 50-Prozent-Teilhaber an der "Top Group" steigerte sehr wohl und kaufte die "Fahrnisse" (bewegliches Vermögen, Anm.). Die Kaufsumme ist unbekannt, alleine der Sternenprojektor wird auf 21.000 Euro geschätzt.