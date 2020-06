Ehestreit: 21-Jährige Mutter getötet

Mordalarm in Klagenfurt-Waidmannsdorf: Eine dreifache Mutter (21) ist Mittwochfrüh bei einem Beziehungsstreit in ihrer Wohnung in der Hubertusstraße getötet worden. Polizei und Staatsanwaltschaft hielten sich nach ersten Ermittlungen bedeckt: „Es hat ein Tötungsdelikt gegeben. Die Todesursache und der Tathergang sind unklar“, sagte Polizeisprecher Rainer Dionisio.

Als dringend tatverdächtig gilt der 33-jährige Ehemann der jungen Frau. Der Bosnier dürfte die 21-Jährige im Streit erwürgt haben. Mehrere Stunden später meldete er sich telefonisch bei der Polizei. Die Beamten trafen den 33-Jährigen mit oberflächlichen Stich- und Schnittverletzungen an. Er wurde festgenommen und zur ambulanten Behandlung ins Spital gebracht. Möglicherweise war seine Frau während der Auseinandersetzung mit einem Messer auf ihn losgegangen.