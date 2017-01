Kitzbühel: Mit zusätzlichen Zügen gegen Stau-Chaos

Die ÖBB warten am Hahnenkammwochenende vom 20. bis 22 Jänner wieder mit über 70.000 zusätzlichen Sitzplätzen auf. Zudem bietet die Bahn ein Kombiticket an. Dieses inkludiert die Fahrt nach Kitzbühel und zurück sowie die Tageskarte für ein Rennen, teilten die ÖBB mit. Der ÖAMTC rechnete indes wieder mit Staus.

ÖBB stockt massiv auf

An den drei Renntagen wird das Angebot für die Bahnkunden deutlich erweitert und auf über 300 haltende Züge in Kitzbühel verdreifacht, hieß es seitens der Bahn. Um das Gesamtangebot für den erwarteten Fanansturm auf Schiene zu bringen, seien in Tirol insgesamt 45 Zuggarnituren im Dauereinsatz - um 50 Prozent mehr als an einem normalen Wochenende. Beim Großteil der Züge rund um Kitzbühel wird die Sitzplatzanzahl auf 400 verdoppelt. Zudem werden die Regionalexpresszüge mit zusätzlichen Waggons verstärkt, um mehr Fans mitnehmen zu können.

Die Eintrittskarten zu den Rennen gibt es auch an den ÖBB-Fahrkartenautomaten in ganz Österreich am Startbildschirm unter "Eintrittskarte Kitzbühel Hahnenkammrennen" direkt zum Kaufen. Für Kinder, Schüler und Jugendliche bis zum Geburtsjahr 2000 ist der Eintritt zu den Rennen im allgemeinen Zuschauerbereich kostenlos.

Vor allem Samstag dürfte es sich stauen

Laut ÖAMTC ist speziell am Samstag mit Staus auf allen Zufahrten zu rechnen, weil neben den Sportfans auch zahlreiche Tageskifahrer unterwegs sein werden. So werde es unter anderem auf der Inntal Autobahn (A12) vor der Ausfahrt Kufstein Süd, der Tiroler Straße (B171) zwischen Kiefersfelden und Kufstein, der Eiberg Straße (B173) von Kufstein bis Söll, der Loferer Straße (B178) abschnittsweise zwischen dem Steinpass und Wörgl, der Brixental Straße (B170) zwischen Wörgl und Kitzbühel sowie der Pass Thurn Straße (B161) zwischen Pass Thurn und St. Johann in Tirol zu Verzögerungen kommen.

Gratis-Shuttles

Den Autofahrern wurde geraten, etwa die kostenlosen Großparkplätze in Kirchberg (B170) und Oberndorf (B161) zu nutzen. Von dort gelangt man mittels Gratis-Shuttle-Zügen direkt zum Zielgelände beim Hahnenkamm. Die Shuttles verkehren an den Renntagen im 15-Minuten-Takt.

