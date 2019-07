Der Dachstuhl eines in Bau befindlichen Hotels in Fieberbrunn in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ist Dienstagnachmittag in Brand geraten. Laut Medienberichten wurde eine Person mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Feuerwehren der umliegenden Orte standen im Großeinsatz. Nähere Informationen wie etwa zur Brandursache waren vorerst nicht bekannt.