Kinderleiche gefungen: „Mama, die Puppe hat ihr gehört“

„Wir haben im Keller gesucht, am Dachboden, die ganze Nacht lang. Ich bin sprachlos und so traurig“, sagt Elisabeth Graupner. Sie wohnt im Dittes-Hof in Wien-Döbling – einem Gemeindebau in der Heiligenstädter Straße, der zum Schauplatz eines Verbrechens wurde. Die gesamte Hausgemeinschaft hat in den Stunden zuvor nach der siebenjährigen Hadish gesucht, die nach dem Spielen im Innenhof am Freitag plötzlich verschwunden war.

Am Samstagmorgen finden Mitarbeiter der Müllabfuhr dann eine Kinderleiche, die in einen Plastiksack gewickelt und im Müll abgelegt worden war. Nach einer Identifizierung durch die Familie steht fest, dass es sich um die kleine Hadish handelt. Die Behörden sind schon in der Nacht auf Samstag gegen 23.30 Uhr wegen des Verschwindens der Volksschülerin alarmiert worden und leiteten die Fahndung ein. Auf Facebook hatte es zu diesem Zeitpunkt bereits einen verzweifelten Suchaufruf von Hadishs Familie gegeben.

Nun sucht die Polizei nach dem Täter. „Die Todesursache wird erst nach der Obduktion geklärt sein. Sie soll am Samstagabend durchgeführt werden“, sagt Polizeisprecherin Irina Steirer. Ob es sich bei dem Fundort auch um den Tatort handelt, wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei hält sich mit Informationen aus ermittlungstechnischen Gründen noch zurück.

Viel zu erzählen haben aber die Bewohner des Gemeindebaus beim KURIER-Lokalaugenschein. Obwohl die Verständigung aufgrund der Sprachbarriere schwer fällt, denn viele haben Migrationshintergrund. Die Familie des vermissten Mädchens stammt aus Tschetschenien. Die Bewohner betonen aber in gebrochenem Deutsch immer wieder, dass die Hausgemeinschaft wie eine große Familie sei. Es würden ständig Erwachsene auf die Kinder am Spielplatz aufpassen, so auch am Freitag. Hadish dürfte sich aber von den anderen Kindern entfernt haben und in den Nebenhof gegangen sein.