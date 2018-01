Keine Geldgeschäfte bei BAWAG möglich

Seit 11 Uhr kommt es zu Störungen beim E-Banking der BAWAG P.S.K. Derzeit können weder die Homepage der Bank, noch die e-Banking-App aufgerufen werden. Laut der Pressesprecherin liegt das an einem technischen Problem beim Provider. „Es wird gerade daran gearbeitet“, sagt Georgia Schütz-Spörl. Betroffen sind auch die Easybank sowie die Sparda-Bank-

Keine Karten-Zahlung möglich

Neben dem Ausfall der Online-Services ist derzeit auch keine Zahlung und Geldbehebung mit der Bankomatkarte möglich. Dass Geldgeschäfte am Schalter durchgeführt werden können, konnte die Pressesprecherin derzeit nicht garantieren.

Als Ursache gibt Betreiber A1/Telekom einen Batterieschaden an der unabhängigen Stromversorgungsanlage eines Teilbereiches des Rechenzentrums im Arsenal in Wien an. Deshalb sei es zu einer kurzfristigen Unterbrechung einiger IT Systeme, aber nicht zu einem Netzausfall gekommen. Die austretende Batteriesäure führte zu einer Rauchentwicklung und dadurch zu einem nachfolgenden Feuerwehreinsatz.

Der sichere Betriebszustand der Stromversorgung und damit der Betrieb des Rechenzentrums im Arsenal sei inzwischen wieder hergestellt. Bei einzelnen Kunden könne es noch zu Serviceunterbrechungen kommen.