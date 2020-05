Kein Muttertag für Estibaliz Carranza

Auch jene Frau, die zwei Männer erschossen, zerteilt und tiefgefroren bzw. einbetoniert hat, bleibt am Muttertag allein. Estibaliz Carranza hat im Jänner 2012 in der U-Haft einen Sohn bekommen und sofort abgeben müssen, weil das Jugendamt das Kindeswohl gefährdet sah. Der Bub lebt bei Carranzas Mutter in Barcelona. Die Oma kommt ein Mal im Monat mit dem Buben auf Besuch in die Justizanstalt. Fünf Stunden Besuchszeit sind üblich, wegen der weiten Anreise gibt es zusätzlich drei Stunden "Spanien-Bonus". Die acht Stunden mit ein bisschen Spielzeug rund um einen Tisch werden auf Donnerstag und Samstag aufgeteilt.

Im Mai kommen Oma und Sohn allerdings nicht nach Österreich. Carranza erzählt im Gefängnis, dass die Flugpreise wegen des Song Contests zu teuer sind. Erst im Juni wird die ehemalige Eissalon-Betreiberin ihren Sohn wiedersehen.

Carranzas Ehemann, der Vater des Buben, kommt manchmal auch allein auf Besuch ins Gefängnis. Die zu lebenslanger Haft plus Maßnahme (Therapie) wegen Gefährlichkeit verurteilte Mörderin hat Antrag auf unüberwachten Langzeit-Besuch in einem extra dafür adaptierten kleinen Nebengebäude der Justizanstalt gestellt. Und freiwillig gleich wieder zurückgezogen, nachdem man in ihrer Zelle ein (verbotenes) Handy gefunden hatte, mit dem sie Fotos von sich im Bikini angefertigt und dann öffentlich gemacht hatte.

Anstaltsleiter Neuberger würde den Antrag ohnehin nicht genehmigen. Nicht, so lange die Psychiaterin Adelheid Kastner bei ihrer Einschätzung bleibt, von Carranza gehe – speziell den Männern in ihrem Leben gegenüber – Gefahr aus. Das Risiko, der aktuelle Ehemann könnte Opfer Nummer drei werden, wagt niemand einzugehen.

Auch Carranzas Chancen, ihre Haft in Spanien und damit näher bei ihrem Kind absitzen zu können, stehen wegen dieser Gefährlichkeitsprognose (Gerichtsgutachterin Kastner erstellt gerade eine neue) schlecht. Spanien hat keine Gefängnisse für eine zeitlich unbegrenzte Unterbringung geistig abnormer Rechtsbrecher. So lange die durch das Urteil verfügte Maßnahme nicht erfolgreich abgearbeitet ist, kann die 35-Jährige nicht nach Spanien überstellt werden.