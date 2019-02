Kärntner Lesachtal neuerlich abgeschnitten

Das Kärntner Lesachtal (Bezirk Hermagor) ist seit Sonntagabend erneut vom Rest Kärntens abgeschnitten. Wie die Bezirkshauptmannschaft Hermagor am Abend mitteilte, musste die B111 zwischen Kötschach Mauthen und Maria Luggau gesperrt werden. Durch die heftigen Niederschläge waren wieder zahlreiche Bäume umgestürzt. Bereits am Samstag war die Straße bis in die späten Abendstunden blockiert gewesen.