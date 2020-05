Verkehrspolizist tappte in Fäkalien-Sprengfalle

Ein Polizist, vollbespritzt mit Erde, Gras und vor allem Fäkalien. Was nach einer Szene aus einem Klamaukfilm klingt, hat mit Spaß wenig zu tun, sondern einen ernsten Hintergrund. In eine Sprengfalle, die sogar den hölzernen Stiel einer Gartenhacke zerriss, hätte auch ein Kind oder ein Radfahrer tappen können.

Zugetragen hat sich diese Geschichte an einer Grünfläche neben einem Radweg, der parallel zur Mölltal-Bundesstraße in der Kärntner Gemeinde Stall verläuft. Dort waren am Montag zwei Polizisten mit Lasermessungen beschäftigt. Einer der Beamten hielt einen Verkehrsteilnehmer an, als der andere den Stolperdraht auf der Grünfläche auslöste. Der damit verbundene Knallkörper war in drei Metern Entfernung in einem Plastikkübel deponiert, der mit Gülle gefüllt war. Durch die Fäkalien sowie durch herumfliegende Gras- und Erdteile wurde die Uniform des 58-jährigen Beamten verschmutzt, er wurde aber nicht verletzt.

Bei dem Stolperdraht handelt es sich um eine Angelschnur, die – zur Zündung des pyrotechnischen Gegenstandes – gespannt war. Auf dem Plastikkübel lagen Gartenhandschuhe und Gartenwerkzeug, eine Doppelhacke. Der hölzerne Stiel zerbrach durch die Wucht der Detonation. Das lässt laut Polizei den Schluss zu, dass diese Vorrichtung geeignet gewesen wäre, Menschen ernsthaft zu verletzen. Die zerfetzte Hacke ist ungefähr so dick wie der Oberschenkelknochen eines Menschen.