Kärnten: Schule wurde wegen Bombendrohung evakuiert

Die Fachberufsschule Spittal an der Drau ist am Mittwochnachmittag wegen einer Bombendrohung geräumt und durchsucht worden. 200 Schülerinnen und Schüler mussten das Gebäude verlassen, bestätigte die Polizei auf APA-Anfrage. Es ist dies bereits der vierte derartige Vorfall innerhalb kurzer Zeit an einer Kärntner Schule. Dieses Mal wurde ein Schriftzug mit einer Bombendrohung auf dem Herren-WC entdeckt.

Erst am (gestrigen) Dienstag wurde das slowenische Gymnasium in Klagenfurt wegen einer Bombendrohung geräumt. Vergangene Woche hatte es zuerst am Dienstag die Fachberufsschule St. Veit an der Glan und dann am Donnerstag die Pädagogische Hochschule in Klagenfurt getroffen.