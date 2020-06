Polizeigewerkschaft warnt vor Sicherheitslücken

Sämtliche Argumente sind übrigens beim Innenministerium eingelangt. Sprecher Karl-Heinz Grundböck spricht von "Vorwürfen ohne inhaltliche Substanz" und verwies auf Kärntens Polizeisprecher Rainer Dionisio.

Dieser hat ganz andere Zahlen vorliegen als die Polizeigewerkschaft: In den von Postenschließungen betroffenen Gebieten habe man die Überwachungsleistung gesteigert, merkt er an. Lediglich 16 Planstellen seien unbesetzt, nur fünf Bedienstete der Landespolizeidirektion Kärnten in anderen Bundesländern tätig. "Sämtliche Pensionsabgänge wurden und werden Zug um Zug nachbesetzt", betont Dionisio. Und ein neuer Grundausbildungslehrgang werde in absehbarer Zeit zustande kommen.