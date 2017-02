Ein unbekannter Täter hat am Montag eine Bank in Döbriach am Millstättersee (Bezirk Spittal/Drau) überfallen.

Wie die Polizei auf APA-Anfrage mitteilte, hatte der Täter gegen 11.40 Uhr mit einem Messer bewaffnet die Bank betreten. Nach dem Überfall flüchtete er zu Fuß, vorerst war unklar, ob er auch Beute gemacht hat. Eine Alarmfahndung der Polizei war zu Mittag im Gange.