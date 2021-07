"Gefahr auf Bevölkerung abgewälzt"

Die Erhebungen rund um das Jahrhundert-Hochwasser in Lavamünd ziehen sich. Wie berichtet, ermittelt die Staatsanwaltschaft Klagenfurt (StA) wegen „Verdachts der fahrlässigen Gemeingefährdung“. Die Frage ist, ob die Katastrophe vermeidbar gewesen wäre.

Doch die Anklagebehörde kommt nicht vom Fleck: Das Lebensministerium hat durch seinen Sachverständigen den Verbund-kritischen Bericht der Kärntner Gewässeraufsicht vom Tisch gefegt. Und der Sachbearbeiter bei der StA brütet noch über dem Bericht des Landeskriminalamts. Die anfangs genannten 6,5 Millionen Euro Schaden nach dem Hochwasser vom 5. November 2012 wurden mittlerweile auf rund zehn Millionen erhöht. Wie berichtet, waren in dem Kärntner Grenzort 250 Menschen von der Katastrophe betroffen und 37 vorübergehend obdachlos gewesen. In Slowenien wird der Gesamtschaden mit 373 Millionen Euro beziffert, fast 7900 Personen wurden von der Flut in Mitleidenschaft gezogen.