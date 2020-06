Kärnten am Experten-Prüfstand

Warum ausgerechnet Kärnten?

In " Kärnten wurde die Aufarbeitung des Nationalsozialismus aufgeschoben", so Pelinka. "Man hat die Modernisierung verweigert." Die Kärntner SPÖ habe den Boden für Haider bereitet, sagt Stainer-Hämmerle: "Sie hat alles überwuchert, ihre Parteigänger privilegiert und zu spät erkannt, dass sie den Bogen überspannt." Laut Filzmaier gibt es ein weiteres Spezifikum: "Die Mischung aus Regionalstolz und Minderwertigkeitskomplex. Der Reflex ,Alle gegen uns" funktioniert in Kärnten blendend."

Gibt es Hoffnung?

Fiedler sagt, nach der legistischen Aufrüstung durch das Parteienfinanzierungsgesetz brauche es "moralische Aufrüstung. Die Parteien müssen sich fragen, ab wann Parteiausschlüsse nötig sind." Filzmaier hat keine Hoffnung: "Der übliche demokratische Vorgang in solchen Fällen – eine Partei wird abgestraft, eine andere gewählt – funktioniert in Kärnten nicht." Selbst die banalsten Regeln würden nicht mehr eingehalten: "Der Landeshauptmann stellt sich an die Spitze der Aufklärung – obwohl seine Partei betroffen ist."

Hilft eine Neuwahl?

Filzmaier glaubt weder, dass die FPK Neuwahlen zulässt – noch, "dass die Ländervertreter im Bundesrat mit der Auflösung des Landtages für den Präzedenzfall sorgen." Stainer-Hämmerle gibt darüber hinaus zu bedenken: "Derzeit würden die Menschen bei Neuwahlen wohl zu Hause bleiben." Die Polit-Schlammschlacht der letzten Jahre habe die Hoffnungsträger aus allen Parteien vertrieben. "Den Grünen ist nicht einmal die Aufdeckungsarbeit gedankt worden; 2009 sind sie fast aus dem Landtag geflogen. Das war ein Dämpfer für die Opposition, die SPÖ ist in Apathie erstarrt." Hofer ist sogar skeptisch, ob die FPK überhaupt abgestraft wird: "Bis zur nächsten Wahl sind es noch zwei Jahre."