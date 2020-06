Gehaltsverhandlungen geplatzt

Ärzteverhandlungen ohne Ärzte – im Ringen der Kärntner Mediziner um eine Erhöhung des Grundgehalts gibt es anscheinend nichts, was es nicht gibt. So mutierte am Mittwoch die Verhandlungsrunde zu einem lockeren Gespräch – ohne Resultat. Passiert nicht noch ein Weihnachtswunder, so wird in der Häusern der Krankenanstaltenbetriebsgesellschaft KABEG mit 1. Jänner 2015 die 48-Stunden-Woche eingeführt.

Die Verhandlungen in Kärnten hatten in der Vergangenheit viel Kurioses zu bieten, aber dass kein einziger Vertreter der Ärzteschaft anwesend war, stellte nun doch ein Novum dar. Kammerpräsident Josef Huber war vom Zentralbetriebsrat in einer Abstimmung mit einem Votum von 1:24 "geopfert" worden. Man wollte offenbar neben Zentralbetriebsratsobmann Arnold Auer auch David Redescy, Manfred Pichler, Waltraud Rohrer und Herta Kristler – Betriebsräte der KABEG-Häuser – mit ins Verhandlungsteam nehmen.