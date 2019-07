Jung, kriminell, ohne reiche Eltern

Tsekas leitet den Verein Neustart in Wien, der sich mit der Resozialisierung von Kriminellen beschäftigt. Er sagt, dass es meist die schwächeren Mitglieder einer „Bande“ sind, die am aggressivsten vorgehen. „Sie fühlen sich dann in der Gruppe stark, können sich dadurch profilieren.“ Krimineller oder brutaler als früher, würden junge Menschen aber nicht sein.