Jugendschutz hat neun Gesichter

KURIER: Herr Schmid, in der Steiermark werden die Strafen bei Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz deutlich erhöht. Macht das Sinn?

Josef Schmid: Strafen haben in dem Bereich überhaupt keine Wirkung. Jugendliche denken mit 15 Jahren nicht dran, was sie dürfen und was nicht, und dass sie vielleicht eine Geldbuße bekommen. Und unter 14 Jahren dürfen sie ohnehin nicht gestraft werden. Auch bei den Eltern kann man sich das ersparen. Sinn macht es bei Unternehmern, die sich bereichern und sich eine goldene Nase mit Jugendlichen verdienen.

Was macht Sinn?

Jugendliche werden in Wien zuerst verwarnt, dann müssen sie zu einem Beratungsgespräch und erst dann kommt die Strafe. Das finde ich in Ordnung.

Die Regelungen sind überall anders.

Ja. Neun Länder, neun verschiedene Regelungen. Ein Gesetz macht keinen Sinn, wenn’s keiner kapiert. Die Jungen sind ja heute viel mehr unterwegs als früher. Ein junger Wiener wird sich im Vorfeld sicher nicht schlau machen, wie lange er in Klagenfurt weggehen darf. Und die Jugendlichen hier sind sicher nicht so viel anders als die in Vorarlberg. Also warum behandeln wir sie dann so unterschiedlich? Die paar hundert Kilometer ... und dazwischen solche Abstufungen. In der Ostregion, also in Wien, NÖ und dem Burgenland gibt’s ja eine gemeinsame Regelung.

Das Memorandum soll eine Vereinheitlichung bringen.

Das ist gut so. Ich war da für Wien auch am Verhandlungstisch dabei. Aber noch spießt es sich ein wenig. Grundsätzlich: Der Jugendschutz sollte ernst genommen werden.