Jede fünfte Österreicherin ist Opfer von Gewalt

Vor allem die Dunkelziffer ist hoch. So gab es in Österreich 2012 etwa „nur“ 28.505 Anzeigen wegen häuslicher Gewalt. Laut der Wiener Frauenstadträtin Sandra Frauenberger, liegt diese hohe Dunkelziffer mitunter daran, dass den Frauen oftmals erst sehr spät selbst klar wird, dass sie Opfer sind. Das sei vor allem bei psychischer Gewalt ein großes Problem. Denn die nicht sichtbaren Verletzungen können eben nicht dokumentiert und angezeigt werden. Die Kosten um psychische Folgeschäden zu behandeln, bleiben dann oft an den Opfern hängen. Die nachweisbaren Kosten – wie etwa für Polizei und Sozialhilfe betragen in Österreich 78 Millionen Euro.