Islamisten wollten im LKH Leoben Patienten bekehren

Mehrere junge Männer sollen am Sonntag im Landeskrankenhaus Leoben in der Steiermark, versucht haben, Patienten zum Islam zu bekehren. Wie die Kleine Zeitung berichtet, haben sie diese in ihren Zimmern aufgesucht. Dabei sollen die Männer auch nach der Einstellung der Patienten zum Dschihad gefragt haben. Außerdem seien Flugblätter mit radikalislamistischen Inhalten verteilt worden, zitiert die Zeitung die Pflegedirektorin des Spitals, Sylvia Noe. Das Pflegepersonal hat die Männer zum sofortigen Verlassen des Hauses aufgefordert. Außerdem wurde Hausverbot erteilt.