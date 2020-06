Islamische Glaubensgemeinschaft will mehr Frauen im Obersten Rat

Zum anderen, weil die Zusammenarbeit mit Akay-Türker schwierig gewesen sei. In den Gremiumssitzungen habe sie nicht viel geredet. Statt sich gesellschaftspolitisch relevanten Themen zu widmen, habe sich die Turkologin hauptsächlich auf theologische Diskussionen konzentriert. Und sie habe Frauen auch vor den Kopf gestoßen - etwa als sie IGGÖ-intern zwar einen Frauenrat gründete, die Partizipation von Nicht-Akademikerinnen aber strikt ablehnte. IGGÖ-Kenner sprechen von einer Fehlbesetzung.

Akay-Türkner war für den KURIER trotz mehrerer Anfragen für keine Stellungnahme zu erreichen.

Unerledigte Baustellen

Die IGGÖ, die laut Islamgesetz die rund 700.000 Menschen vertritt, die im zentralen Melderegister als Muslime eingetragen sind, hat aktuell aber noch weitere Baustellen zu erledigen. Wie berichtet, hat der Corona-Lockdown - sprich: der Entfall der Spenden beim Freitagsgebet - viele Moscheen in arge finanzielle Nöte gebracht. Laut Vural sind etwa ein Drittel der rund 350 heimischen Moscheegemeinden vom Ruin bedroht.

Aber auch auf juristischer Ebene kämpft man - und das an mehreren Fronten. Zum einen brachte die IGGÖ eine Verfassungsklage gegen das Kopftuchverbot in der Volksschule ein. Und zum anderen regte man erst am Mittwoch bei der Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen FPÖ-Chef Norbert Hofer an. Es geht um den Verdacht der Verhetzung und der Herabwürdigung religiöser Lehren. Wie berichtet, hatte der ehemalige Bundespräsidentschaftskandidat und nunmehrige Dritte Nationalratspräsident bei einer FPÖ-Wahlkampfveranstaltung erklärt, der Koran wäre gefährlicher als Corona.