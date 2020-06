Fünfköpfige Familie wollte mit Prediger in den "Heiligen Krieg"

Enes S., er hat bosnische Wurzeln, wurde in Österreich geboren – genau in Bregenz. Seine Frau, eine Österreicherin, konvertierte für ihn zum Islam und brachte eine Tochter in die Ehe mit. Die Schwester von Michaela S. schlug am 19. Dezember des Vorjahrs Alarm und erstattete die Vermisstenanzeige.

Enes S. hatte sich in Graz-Neuhart sowie in den Gemeinden Sigmundstadl und Wettmanstätten als Unternehmer versucht. Mit seinen kleinen Zimmerei-Betrieben dürfte er jedoch wenig Glück gehabt haben. Die Firma in Graz gibt es seit zwei Jahren nicht mehr. Und auch der Betrieb in Wettmannstätten ist laut Firmenbuch ruhend gestellt. Im Ort erinnert man sich an die Familie: "Die neunjährige Tochter hat ins Schul-Tagebuch geschrieben: Sie will nach Mekka und endlich das Kopftuch tragen", erzählt Bürgermeister Helmut Kriegl . Die Abreise dürfte geplant gewesen sein – schon im Herbst bot die Familie ihr Haus zum Verkauf an.