Zuversicht in Schwanenstadt

In Schwanenstadt (OÖ) sind seit Dezember 2014 40 Flüchtlinge im „Koll-Haus“ untergebracht. Die Betreuung der Asylwerber übernimmt die Volkshilfe. Zusätzlich gibt es in der der Stadt das „Netzwerk Zuversicht“ – eine Gruppe von 30 Personen, die sich für Flüchtlinge einsetzt und Perspektiven für die Zukunft und Vertrauen in das Jetzt schaffen will. Neben Deutschkursen werden die Flüchtlinge aktiv in das Gemeinschaftsleben eingebunden: etwa durch Mitarbeit am städtischen Bauhof oder ein Gemeinschaftsgartenprojekt, bei dem sich Einheimische und Neuankömmlinge kennenlernen können.