Innsbruck-Wahl: Landeschefin der Liste Fritz will Bürgermeisterin werden

Die Obfrau der oppositionellen Tiroler Liste Fritz und langjährige Landtagsabgeordnete Andrea Haselwanter-Schneider geht für ihre Gruppierung bei der Innsbrucker Gemeinderats- und Bürgermeisterdirektwahl am 14. April als Spitzen- bzw. Bürgermeisterkandidatin ins Rennen.

„Ich trete nicht für mich selber an, ich hab einen Job. Es braucht Alternativen zu den Altparteien“, sagte Haselwanter-Schneider am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.

Ende der „Wadlbeißerei“

Die Leute würden genug haben von der „Wadlbeißerei“: „Es braucht jemanden, der die Menschen mag und sich um sie kümmert.“ Um eine mögliche Kandidatur Haselwanter-Schneiders hatte es schon längere Zeit Gerüchte gegeben. Bestätigt wurden diese aber bis zuletzt nicht.

Die Protestpartei, die gekommen ist, um zu bleiben