Sicherheitsfirma erneut Opfer

Es sind filmreife Szenen: Samstagabend fährt ein Skoda Octavia in die Tiefgarage der Geldtransportfirma C3 Logistik GmbH in Innsbruck. Als das Tor zu ist, steigen zwei Maskierte aus und setzen die Überwachungskameras mit einer Sprühdose außer Gefecht. Die Räuber besitzen nicht nur einen Garagenschlüssel, sondern auch Codes für die Tresore. Sie erbeuten innerhalb von 20 Minuten einen Millionenbetrag und machen sich unerkannt aus dem Staub. Die Tat wird erst am nächsten Tag entdeckt.Die Einbrecher dürften auch darüber Bescheid gewusst haben, in welchem Zeitfenster keine Geldtransporter in die Zentrale kommen. Die Kennzeichen an ihrem Auto waren gestohlen.