Innsbruck: Piraten entern Gemeinderat

Das freiheitliche Lager wird etwas stärker. Die Liste Rudi Federspiel kann sich mit leichten Verlusten bei acht Prozent halten. Die Stamm-FPÖ, die mit einem dummen Plakat gegen Marokkaner im Wahlkampf negativ auffiel, legt von fünf auf 7,9 Prozent zu.

Die SPÖ büßt am meisten von allen Verlierern ein und rutscht von 19,7 auf 14,8 Prozent ab.

Die Grünen können sich mit 18,8 Prozent halten.

Erstmals traten in Innsbruck die Piraten an. Sie können mit vier Prozent auf Anhieb einen Achtungserfolg erringen und in den Gemeinderat einziehen. Der 38-jährige Koch Alexander Ofer dürfte der erste Pirat in einer österreichischen Körperschaft werden.

Hälfte blieb daheim Wahlberechtigt waren 96.861 Personen ab 16 Jahren. Die Wahlbeteiligung sank mit 49,7 % unter die 50-Prozent-Marke. 2006 betrug sie 57,8 %.