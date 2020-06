Innsbruck hat, was Wiener Kaufleute wollen

Jedes Jahr vor Weihnachten dasselbe Spiel. Tausende Italiener bevölkern an den Adventswochenenden Innsbruck. Sie werden von den Christkindlmärkten angezogen. In den Geschäften können sie ihr Geld aber praktisch nur an den Samstagen lassen. Dabei hat Innsbruck die liberalste Regelung aller Landeshauptstädte bei den Sonntagsöffnungszeiten.

"In diesem großen Stil gibt es das nur hier", sagt Roman Seeliger von der Wirtschaftskammer Österreich.

Ausnahmen gibt es auch in anderen Städten. Die Landeshauptleute machen die Regeln, was zu einem regelrechten Fleckerlteppich an Bestimmungen geführt hat. Da darf in ausgewiesenen Zonen nur mit Souvenirs gehandelt werden, dort an Sonntagen nur im Sommer aufgesperrt werden oder nur der Ladenbesitzer im Geschäft stehen.

Die Innsbrucker Altstadt und der Straßenring darum herum sind jedoch als besonders "tourismusintensive" Zone ausgewiesen. In solchen darf in Tirol an Sonntagen während Winter- und Sommersaison ein breites Warensortiment verkauft werden, das etwa auch Lebensmittel, Sportartikel und Bekleidung umfasst. Und auch Mitarbeiter können beschäftig werden. Doch abseits der Souvenirläden stehen die Touristen fast überall vor geschlossenen Türen.