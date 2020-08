Infektionen steigen, aber moderat; Wie die Formel 1 Corona-Maßnahmen umgeht

Die Zahl der weltweit durch das Coronavirus ausgelösten Todesfälle ist am Donnerstag über die Schwelle von 750.000 gestiegen. Das ergab eine auf Behördenangaben beruhende Zählung. Demnach waren am frühen Nachmittag weltweit gut 20.667.000 Infektionen offiziell vermeldet worden; exakt 750.003 Menschen starben.

Fast die Hälfte der Todesfälle wurde in nur vier Ländern registriert: In den USA starben bereits mehr als 166.000 Menschen, in Brasilien 104.000, in Mexiko 54.700 und in Indien 47.000. Die AFP-Zählung beruht auf offiziellen Angaben, die vermutlich allerdings nur einen Bruchteil der tatsächlichen Infektionszahlen abbilden, da in vielen Ländern wenig getestet wird.