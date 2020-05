In Salzburg entführt, in Slowenien liquidiert

Es war in den Morgenstunden des 3. Juli 1972, als drei Männer vor der Haustür von Stjepan Crnogorac in Salzburg standen. Sie gaben sich als Polizisten aus, wollten Crnogorac angeblich zur Polizeiinspektion bringen. Doch dort kam der jugoslawische Regime-Kritiker nie an. „Er wurde von den Männern gefesselt, betäubt und mit gefälschten Dokumenten als Marko Golac über die Grenze nach Jugoslawien gebracht“, sagt Roman Leljak. „Dort wurde Crnogorac vom jugoslawischen Geheimdienst UDBA mehrere Tage lang verhört. Und liquidiert.“ Wo genau, ist ungewiss. Ebenso, wo seine sterblichen Überreste geblieben sind.