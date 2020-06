Im November entführter Österreicher wieder frei

Nach mehr als vier Monaten in der Gewalt von syrischen Rebellen ist der österreichische Geschäftsmann Anton Sander seit kurzem wieder frei. In Damaskus berichtete der syrisch-stämmige Mann Freitagabend, wie er im vergangenen November aus einem Viertel der Stadt Homs verschleppt wurde. Dort hatte der Österreicher Freunde besuchen wollen: "Die Geiselnehmer legten mir eine Augenbinde an und schlugen mich immer wieder, sie legten mich in Ketten und nahmen mir mein Geld ab. Später haben sie Lösegeld verlangt. Ich hatte den Eindruck, sie wollten mich töten."

Irgendwann sei es ihm gelungen, aus seiner Geiselhaft zu fliehen, schilderte Anton Sander der staatlichen, vom Assad-Regime kontrollierten syrischen Nachrichtenagentur Sana. Er habe jedoch das umkämpfte Viertel nicht verlassen können und mit dem österreichischen Außenministerium Kontakt aufgenommen und auf seine Befreiung gewartet. Soldaten der syrischen Armee dürften den Mann offenbar aufgegriffen und in die syrische Hauptstadt gebracht haben.

Das Außenamt in Wien bestätigte am Freitag lediglich, Kenntnis vom Entführungsfall Anton Sander gehabt zu haben. Seit seiner Verschleppung war jedoch nie ein Wort über sein Verschwinden an die Öffentlichkeit gedrungen.