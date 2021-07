Im Häfen: Je freier, desto friedlicher

Gratz hat Quotienten für Übergriffe im Gefängnis errechnet und kommt pro Jahr und 100 Gefangenen auf einen Schnitt von 0,68 Übergriffe. Drei Anstalten mit dem höchsten Belag (darunter z. B. Wien-Josefstadt mit 1200) kommen auf 1,2 bis 1,8, die viertgrößte Anstalt (450 Insassen) hingegen auf nur 0,5. Noch kleinere Einheiten tendieren gegen Null Übergriffe.

Der Vorschlag des Strafvollzugsexperten: Große Anstalten in ihren Abläufen und inneren Strukturen in kleine Einheiten aufzugliedern, das erlaubt auch mehr Öffnung für die Häftlinge nach innen. Das Justizministerium verfügt bereits seit längerem über eine Gefängnis-Standortstudie, hält sie aber unter Verschluss. Der Kriminologe rät auch dazu, sich nicht nur bei Ausrüstung und Waffen an der Polizei zu orientieren, sondern auch von ihren Erfahrungen zu lernen. Aus dem Projekt " Polizei.Macht.Menschen.Rechte", an dem auch NGOs-Vertreter mitarbeiteten, entstanden Orientierungsgrundsätze für Menschenrechte, die von der Polizei auch im Alltag gelebt werden.

Insgesamt macht Gratz folgende Phänomene für die zunehmende Gewalt hinter Gittern verantwortlich: Die Haftbedingungen, die psychischen und sozialen Druck erzeugen; die großen Unterschiede bei Genehmigung von Vollzugslockerungen und Austeilen von Ordnungsstrafen, ohne mit Steuerungsmaßnahmen einzugreifen; die von Anlässen getriebene Betonung der exekutiven Seite der Justizwache mit gleichzeitiger Rücknahme der sozialkommunikativen Seite (Verwahrvollzug statt Betreuung). Gratz verweist auf die Schweiz: Bei einer Befragung der Mitarbeiter im Justizvollzug gaben 77 Prozent an, ihre Weisungen würden von den Gefangenen befolgt, weil sie diesen mit Respekt und Anerkennung begegnen würden.