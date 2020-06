Hungerstreik nach Angriff auf Flüchtlingsheim

Der Schnee, den „Gonzalo“ vergangene Woche gebracht hat, ist rund um das Flüchtlingsheim Bürglkopf in Tirol liegen geblieben. Die Unterkunft des Innenministeriums steht abgeschieden am Berg, acht Kilometer von Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel)entfernt. In der Kälte hat sich am Donnerstag eine Gruppe von elf aufgebrachten Flüchtlingen versammelt: „Wir werden nicht mehr essen, trinken und schlafen, bis wir verlegt werden“, sagt Jusef A., übersetzt von einem Landsmann, der Deutsch spricht.

Der Iraker ist einer jener Augenzeugen, die miterlebt haben, was sich in der Nacht auf Mittwoch hier abgespielt hat. Wie berichtet, soll das Heim, das derzeit rund 120 Menschen beherbergt, von vermutlich fünf Jugendlichen attackiert worden sein. „Sie haben Feuerwerkskörper auf das Haus geworfen und mit einem Gewehr in die Luft geschossen“, erzählt Jusef A. „Ich habe gedacht, sie wollen uns umbringen.“ Die Polizei fand nach dem Anschlag eine Softgun im Schnee.